Diageo : sanctionné après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - Diageo dévisse de plus de 6% à Londres, dans le sillage de l'annonce préliminaire d'un BPA hors exceptionnel en déclin de 16,4% à 109,4 pence au titre de son exercice 2019-20, pour des revenus en recul de 8,7% à 11,8 milliards de livres. En organique, le géant britannique des spiritueux a vu ses revenus reculer de 8,4%, une croissance en Amérique du Nord ayant été plus que contrebalancée par des baisses dans toutes les autres régions, tandis que ses volumes se sont contractés de 11,2%. La direction de Diageo va proposer un dividende final de 42,47 pence par action, stable en comparaison annuelle, portant le dividende annuel total à 69,88 pence par action, en hausse de 2% par rapport à celui de l'exercice précédent.

Valeurs associées DIAGEO Euronext Paris -5.50% DIAGEO LSE -5.17%