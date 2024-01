Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Diageo: sanctionné après des résultats sans surprise information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 09:41









(CercleFinance.com) - Diageo, le numéro un mondial des spiritueux, a déçu les investisseurs mardi en dévoilant des résultats sans surprise au titre du premier semestre et en maintenant ses prévisions à moyen terme.



Le groupe britannique, propriétaire du whisky Johnnie Walker, de la vodka Smirnoff et de la bière Guinness, a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires net en baisse de 1,4% à 11 milliards de dollars pour les six mois clos fin décembre.



Sa croissance organique ressort négative à hauteur de 0,6%, un repli que l'entreprise attribue à la chute brutale de son activité dans la zone Amérique Latine et Caraïbes.



En excluant cette région, sa croissance organique aurait toutefois atteint 2,5%.



Le bénéfice opérationnel a lui reculé de 11,1% pour atteindre 3,3 milliards de dollars.



'Après le profit warning du mois de novembre, nous étions inquiets quant aux performances semestrielles du groupe', réagissent ce matin les analystes de RBC.



'Mais elles s'inscrivent en ligne avec nos prévisions et avec les objectifs revus à la baisse de Diageo', soulignent-ils.



Dans son communiqué, Diageo assure que sa croissance organique devrait s'améliorer sur l'exercice fiscal 2024/2025, qui démarrera début juillet, en comparaison de celui 2023/2024 qui s'achèvera fin juin.



Il ajoute que la croissance organique de son bénéfice opérationnel devrait s'inscrire en ligne avec la progression organique de son chiffre d'affaires net sur le prochain exercice.



Suite à ces annonces, le titre fléchissait de 2,4% mardi matin à la Bourse de Londres.



Pernod Ricard, le numéro deux mondial, publiera ses résultats de premier semestre le 15 février.





Valeurs associées DIAGEO Euronext Paris 0.00% DIAGEO LSE -3.22%