Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo: s'intéresse aux futures tendances de consommation information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 12:22









(CercleFinance.com) - Diageo a présenté aujourd'hui une étude mondiale explorant les tendances de consommation d'alcool dans le monde.



En combinant analyse quantitative approfondie des deux dernières années et perspectives d'experts sur les comportements des consommateurs de l'année prochaine, le rapport vise à comprendre les attitudes actuelles des consommateurs.



L'étude pointe différentes tendances, comme le néo-hédonisme (les consommateurs cherchent des moyens innovants de vivre des plaisirs au quotidien), l'éco-conscience, le développement d'IA et réalité augmentée ou encore l'appartenance collective .



Le rapport met aussi en avant la popularité croissante des produits entièrement personnalisables et la montée d'expériences d'apprentissage plus immersives.



'Ces tendances soulignent la nécessité pour les marques d'embrasser le changement, de réimaginer leurs stratégies et de rester agiles pour répondre aux besoins évoluant des consommateurs', a commenté Mark Sandys, Chief Innovation Officer chez Diageo.





Valeurs associées DIAGEO Euronext Paris 0.00% DIAGEO LSE +0.78%