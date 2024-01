Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Diageo: règlement du contentieux avec P. Diddy information fournie par Cercle Finance • 16/01/2024 à 18:15









(CercleFinance.com) - Diageo annonce a la fin du litige qui l'opposait jusque là à Sean Combs, plus connu di grand public sous son nom de scène de rappeur, P. Diddy.



Diageo fait savoir que Sean Combs a retiré toutes ses poursuites contre Diageo.



Désormais 'Diageo et M. Combs n'entretiennent aucune relation commerciale continue, que ce soit en ce qui concerne la vodka Cîroc ou la tequila DeLeón - dont Diageo est désormais propriétaire exclusif' fait savoir Diageo.







Valeurs associées DIAGEO Euronext Paris 0.00% DIAGEO LSE -0.36%