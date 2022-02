Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo: programme de rachat d'actions, troisième volet information fournie par Cercle Finance • 21/02/2022 à 10:42









(CercleFinance.com) - Diageo a annoncé lundi le lancement de la troisième tranche de son programme de rachat d'actions, auquel il a prévu de consacrer un total de 4,5 milliards de livres (5,4 milliards d'euros) d'ici à la fin de son exercice fiscal 2022/2023.



Le géant britannique de spiritueux a indiqué lundi avoir mandaté la banque UBS en vue de conduire des rachats d'actions pour un montant maximum de 1,7 milliard de livres, dont 1,4 milliard devront être exécutés avant le 30 juin.



Au cours des deux premières phases du programme, respectivement finalisées en janvier 2020 et début février 2022, Diageo avait fait l'acquisition de titres pour quelque 2,25 milliards de livres.



Le titre Diageo progressait de 0,2% lundi matin à la Bourse de Londres.





