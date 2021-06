Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo : premier sponsor officiel de spiritueux de la NFL Cercle Finance • 16/06/2021 à 15:35









(CercleFinance.com) - Diageo annonce aujourd'hui son entrée en tant que sponsor officiel de la Ligue National de Football (NFL) à travers un contrat pluriannuel. L'engagement se traduira notamment par diffusion de contenu aussi bien lors des NFL Kickoff que du Super Bowl. S'appuyant sur des marques prestigieuses (Smirnoff Vodka, Captain Morgan Original Spiced Rum et Crown Royal Whiskey notamment), cette collaboration comprendra des programmes de consommation responsable et s'intégrera à des événements de renoms tels que les NFL Honors. A partir de la saison 2022, la collaboration s'étendra aussi aux matchs de la NFL International Series, à Londres. Diageo fait son entrée dans la NFL en tant que tout premier sponsors de spiritueux. Diageo dispose actuellement de 12 accords avec des équipes et des stades de la NFL. 'L'annonce d'aujourd'hui constitue donc une progression naturelle dans l'unification des deux organisations', assure l'entreprise britannique.

