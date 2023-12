Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo: pénalisé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 15:13









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Londres, Diageo recule de plus de 1%, pénalisé par une dégradation de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'vente' sur le titre du groupe de spiritueux, avec un objectif de cours ramené de 3650 à 2650 pence.



'La prime de valorisation de plus de 10% par rapport aux produits de base est menacée, compte tenu de la faible croissance des ventes de spiritueux aux États-Unis et du risque de baisse du consensus en termes de volumes hors Amérique latine', explique le broker.





Valeurs associées DIAGEO Euronext Paris 0.00% DIAGEO LSE -1.09%