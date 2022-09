Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo: ouvre une nouvelle distillerie à Portland information fournie par Cercle Finance • 23/09/2022 à 17:41









(CercleFinance.com) - Aviation American Gin, du groupe Diageo, célèbre l'ouverture de sa distillerie et de son centre d'accueil dans sa ville natale de Portland, Oregon.



Cette installation ultramoderne de près de 10 000 m² comprend une salle de dégustation intime, un bar à cocktails exceptionnel et une boutique de souvenirs.



L'expérience Aviation Gin permet aux visiteurs de découvrir les coulisses de la distillation du gin Aviation dans son style américain unique, notamment au travers d'un escape game.



' Il y a environ trois ans, nous avons décidé de créer une distillerie et une dégustation uniques en leur genre pour donner aux gens l'occasion de voir comment nous fabriquons le meilleur spiritueux du monde - l'Aviation American Gin ', explique la société.



Dirigée par Hollie Stephenson, l'installation offrira des visites éducatives du processus de distillation et de la chaîne d'embouteillage, ainsi que des dégustations et des cocktails saisonniers uniques.



' Nous sommes fiers d'ouvrir la distillerie de gin américain Aviation dans la ville natale de la société ', a déclaré Christina Choi, vice-présidente senior chez Diageo.





Valeurs associées DIAGEO Euronext Paris -3.65% DIAGEO LSE +0.29%