Diageo: ouverture d'un nouveau site dans l'Illinois

(CercleFinance.com) - Diageo annonce l'ouverture d'un nouveau site de fabrication, Diageo Lincolnway, à Plainfield, dans l'Illinois (Etats-Unis), disposant d'une capacité de production de plus de 25 millions de caisses de boissons à base de malt et de cocktails 'prêts à boire' à base de spiritueux.



'Diageo Lincolnway jouera un rôle déterminant dans l'accélération de nos offres dans le domaine de la commodité et contribuera à répondre à la demande des consommateurs ', a déclaré Michael L. Nelson Jr, vice-président principal de Diageo Amérique du Nord.



'La nouvelle installation renforce notre empreinte de fabrication dans la région et nous permet de tirer parti des synergies avec notre entrepôt et nos opérations d'embouteillage à Plainfield.'





Valeurs associées DIAGEO Euronext Paris -3.04% DIAGEO LSE -1.22%