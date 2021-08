Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo : outil de lutte contre l'alcool au volant aux USA information fournie par Cercle Finance • 30/08/2021 à 16:16









(CercleFinance.com) - Diageo North America annonce aujourd'hui le lancement de ' Wrong Side of the Road' aux Etats-Unis, un nouvel outil en ligne visant à sensibiliser les 21-35 ans aux dangers de la conduite sous l'empire de l'alcool. Développé en partenariat avec l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR), Wrong Side of the Road est une expérience d'apprentissage virtuel qui renseigne les utilisateurs quant aux effets de l'alcool au volant et aux conséquences qui peuvent en résulter. 'En tant que société leader dans le domaine des boissons alcoolisées, il est de notre responsabilité de créer des outils de prévention pour aider à sauver des vies ', a déclaré Ana Fitzgibbons, directrice de Diageo in Society. Lancé au Royaume-Uni en mai 2021, cet outil va désormais être déployé en Amérique du Nord. Il devrait être déployé dans d'autres marchés, notamment l'Irlande, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, l'Afrique du Sud, l'Inde, Nigeria, Mexique, Colombie et la République dominicaine au cours des 12 prochains mois.

Valeurs associées DIAGEO Euronext Paris -0.57% DIAGEO LSE +0.17%