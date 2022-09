Diageo: mise à l'honneur pour ses ressources humaines information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 17:31

(CercleFinance.com) - Seramount (anciennement Working Mother Media), qui fait partie de EAB, a annoncé sa liste des 100 meilleures entreprises pour 2022, et Diageo North America figure dans son Top 10.



La société a été récompensée pour son programme de congé parental novateur et non sexiste, ses lignes directrices sur la ménopause et l'augmentation des prestations de santé mentale pour les employés.



Diageo North America a également été reconnue par Seramount comme l'une des meilleures entreprises pour les femmes cadres, l'une des meilleures entreprises pour les femmes multiculturelles en 2022 et l'une des meilleures entreprises pour les papas en 2022.



' Nous nourrissons une culture avant-gardiste avec des programmes progressifs sur le congé parental, l'embauche et l'avancement multiculturels, et un accent sur la santé mentale et le bien-être ', commente Laura Watt, EVP, Ressources humaines, Diageo North America.