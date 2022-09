Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo: met fin à l'accord de vente de l'activité Windsor information fournie par Cercle Finance • 27/09/2022 à 10:04









(CercleFinance.com) - Diageo a mis fin à l'accord conditionnel de vente de l'activité Windsor, y compris la série W, à Bayside Private Equity et Metis Private Equity.



La résiliation résulte du fait que Bayside et Metis n'ont pas été en mesure de remplir certaines conditions d'achèvement qui faisaient partie de l'accord de vente annoncé le 25 mars 2022.



Windsor Global continuera à exploiter l'activité de Windsor sous une entité indépendante de la société Diageo Korea.





Valeurs associées DIAGEO Euronext Paris +1.38% DIAGEO LSE +1.18%