Diageo : les prévisions d'un bureau d'analyses

(CercleFinance.com) - Credit Suisse estime que Diageo a bien surmonté la pandémie. L'analyste s'attend à ce que les ventes organiques de l'exercice 2021 soient de +4,1%/-1,2% par rapport aux niveaux d'avant la pandémie (comparé à son proche homologue Pernod -2,0%/-4,5%). ' Nous nous attendons à une hausse des prévisions pour l'exercice 2022, grâce à la reprise en Europe, à la résistance dans le secteur des spiritueux aux Etats-Unis '. ' Nous relevons notre revenu organique/EBIT pour l'année fiscale 2021 à 13,7/15,4% (contre 11,7/11,8%), suite à la mise à jour des ventes de la société, qui prévoit une croissance organique de l'EBIT d'au moins 14%. Notre BPA pour l'exercice 2021 augmente d'environ 3 % ' indique le bureau d'analyses. Credit Suisse relève son objectif de cours à 37 £ (contre 34,50 £) et confirme son conseil de Surperformance. ' Nous pensons que la direction pourrait être en mesure de relever les perspectives de croissance organique à moyen terme à 4-7% (contre 4-6% avant Covid) ' rajoute l'analyste.

Valeurs associées DIAGEO Euronext Paris -0.86% DIAGEO LSE -0.61%