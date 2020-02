Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo : les actions chutent après un avertissement Cercle Finance • 26/02/2020 à 10:25









(CercleFinance.com) - Le groupe britannique de boissons Diageo a mis en garde mercredi contre les répercussions du coronavirus sur les ventes et les bénéfices de cette année, confirmant les craintes que l'épidémie affecte tous les secteurs de l'économie. Les actions Diageo perdent 2,8% à Londres après cet avertissement. Les bars et restaurants étant en grande partie fermés en Chine, la société a déclaré avoir connu 'd'importantes perturbations' depuis fin janvier, qui devrait durer au moins jusqu'en mars. Sur cette base, Diageo estime que l'impact négatif sur son exercice 2020 se situera dans une fourchette de 225 millions de livres à 325 millions de livres sur le chiffre d'affaires organique du groupe et de 140 millions à 200 millions de livres sur le résultat opérationnel organique.

Valeurs associées DIAGEO Euronext Paris -2.99% DIAGEO LSE -2.16%