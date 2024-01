Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Diageo: le titre souffre, un analyste conseille de vendre information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 14:19









(CercleFinance.com) - Le titre Diageo aligne une seconde séance consécutive de repli mercredi à la Bourse de Londres, toujours pénalisé par des commentaires négatifs de Deutsche Bank.



Après avoir perdu 0,4% hier, l'action du groupe britannique de spiritueux amplifie sa correction aujourd'hui en cédant 1,8%.



Dans une note de recherche, les analystes de Deutsche Bank indique faire de la valeur une 'idée à la vente' (catalyst sell) avant la parution des résultats semestriels, le 30 janvier prochain.



Le bureau d'études, qui ramène en parallèle son objectif de cours sur le titre de 2470 à 2450 pence, explique que la tendance au sein du secteur n'a cessé de se dégrader depuis que le groupe a lancé son avertissement, le 10 novembre dernier.



Ce constat le conduit à revoir à la baisse ses prévisions de résultats, qui étaient déjà inférieures au consensus, et à écarter toute accélération sur le second semestre de l'exercice, comme le prévoit aujourd'hui le marché.





Valeurs associées DIAGEO Euronext Paris 0.00% DIAGEO LSE -1.68%