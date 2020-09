Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo : le titre bien orienté après un point d'activité Cercle Finance • 28/09/2020 à 10:41









(CercleFinance.com) - L'action Diageo s'inscrivait en hausse de plus de 5% lundi matin à la Bourse de Londres après un point d'activité réalisé à l'occasion de l'assemblée générale du groupe britannique de spiritueux. Dans son communiqué, Diageo explique avoir réalisé un 'bon début d'exercice' pour son année fiscale 2020/2021, qui a démarré au mois de juillet. Le groupe évoque en particulier une amélioration séquentielle de ses performances dans toutes ses zones d'activité, à la faveur d'une solide demande dans le 'off trade', le marché de la consommation à domicile et des achats réalisés en grandes surfaces. Diageo ajoute que son activité 'on-trade' (consommation hors domicile) a pour sa part bénéficié de la réouverture des bars et restaurants après les mesures de confinement du printemps. Conséquence, le groupe continue d'anticiper pour l'exercice en cours une amélioration séquentielle de ses ventes organiques par rapport au second semestre de l'exercice 2019/2020. Comparativement au premier semestre de l'exercice 2019/2020, ses ventes organiques comme ses marges bénéficiaires sont toutefois attendues sur une note baissière, précise-t-il dans son communiqué.

