Diageo: le titre baisse, un analyste se montre pessimiste

(CercleFinance.com) - Le titre Diageo cède du terrain vendredi, pénalisé par des commentaires défavorables des analystes de Deutsche Bank, qui ont abaissé leurs estimations sur le groupe britannique de spiritueux.



Dans une étude parue dans la matinée, l'intermédiaire financier explique avoir réduit ses prévisions de résultats sur le géant des boissons alcoolisées en raison de la faiblesse de l'activité en Europe comme aux Etats-Unis.



Deutsche Bank - qui maintient sa recommandation 'vendre' sur le titre - ramène ainsi son objectif de cours sur la valeur de 2400 à 2300 pence.



Les analystes justifient leur décision par les récentes performances enregistrées par ses plus proches comparables et par les dernières données ayant trait au secteur.



'Nos prévisions reflètent désormais un point de vue plus prudent concernant les Etats-Unis et l'Europe et nous anticipons dorénavant une détérioration significative de la croissance organique des ventes en Amérique du Nord sur la seconde moitié de l'exercice', soulignent-ils.



Deutsche fait remarquer que ce postulat s'inscrit en porte-à-faux avec les objectifs annuels fournis par Diageo.



'Compte tenu des éléments contraires du moment et de la visibilité limitée, nous pensons qu'il serait plus prudent d'abandonner dans les meilleurs délais l'objectif d'une croissance organique sur le moyen terme comprise entre 5% et 7%', conclut l'intermédiaire.



Suite à ces commentaires, l'action Diageo perdait 0,7% vendredi à la Bourse de Londres, ce qui portait à plus de 6% son repli sur les trois derniers mois.





