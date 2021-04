Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo : le pôle finance évolue Cercle Finance • 15/04/2021 à 12:58









(CercleFinance.com) - A la suite de la nomination de Lavanya Chandrashekar en tant que directrice financière, Diageo annonce plusieurs changements au sein de son pôle financier. En tant que responsable mondial des relations avec les investisseurs, Vinod Rao reprendra de manière temporaire la direction des relations investisseurs du groupe à compter du 1er juin. Par ailleurs, Claire Jordan assumera la double fonction de trésorière du groupe et de responsable mondiale de la fiscalité à partir du 1er mai. Selon Lavanya Chandrashekar, ces changements permettront ' de créer un modèle opérationnel plus efficace pour l'entreprise '.

