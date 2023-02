Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo: lancement d'une OPA sur East African Breweries information fournie par Cercle Finance • 06/02/2023 à 12:10









(CercleFinance.com) - Diageo, par l'intermédiaire de sa filiale indirecte à 100 %, Diageo Kenya Limited, annonce avoir lancé une offre publique d'achat partielle pour augmenter sa participation globale dans East African Breweries PLC (' EABL '), passant de ses 50,03 % actuels à un maximum de 65%.



Le prix de l'offre publique d'achat est de 192,00 shillings kényans par action ordinaire et le nombre maximum d'actions faisant l'objet de l'offre publique d'achat est de 118 394 897.



La période d'offre publique s'étendra du 6 février 2023 au 17 mars 2023.





