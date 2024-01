Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Diageo: lance une équipe dédiée à l'innovation information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 17:23









(CercleFinance.com) - Diageo annonce avoir mis en place une équipe dite 'Breakthrough Innovation', visant à façonner l'innovation chez Diageo au-delà du développement de nouveaux produits.



L'équipe ' Breakthrough ' se concentrera sur le développement de plateformes et la création de nouveaux modèles commerciaux qui apporteront 'une valeur transformationnelle pour l'avenir de Diageo, des consommateurs et de la société', dixit Diageo.



L'équipe visera notamment à faciliter l'arrivée de Diageo sur de nouvelles plates-formes, technologies et expériences ; à jouer un rôle important dans l'élaboration de l'avenir du portefeuille actuel de marques de Diageo ; ou encore à aider Diageo à progresser vers ses objectifs 'Société 2030 : Esprit de progrès', soit le plan d'action ESG sur 10 ans de l'entreprise.



Dans ce contexte, l'équipe recherchera activement des partenaires avec lesquels collaborer, tester et 'apprendre des idées révolutionnaires'.







