Diageo: lance une campagne de prévention avec Smirnoff

(CercleFinance.com) - Diageo annonce le lancement d'une campagne mondiale baptisée 'Drops of Advice', en partenariat avec la marque de vodka Smirnoff afin d'encourager les gens à boire de manière responsable.



La campagne incitera les gens à 'être extrêmement responsables' et se déclinera à travers des animations numériques attrayantes, des images fixes, des animations sous forme d'options d'impression ou encore des barres contextuelles 'Soyez extrêmement responsables'.





