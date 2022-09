Diageo: lance un bar virtuel à destination des barmen information fournie par Cercle Finance • 26/09/2022 à 15:15

(CercleFinance.com) - Diageo fait savoir que sa Diageo Bar Academy a ouvert un nouveau bar virtuel spécifiquement conçu pour les barmen.



Le concept vise à combler le fossé entre les mondes physique et numérique via la mise en place ' d'un espace communautaire mondial et unique en ligne, proposant des événements interactifs, des ateliers en direct, des panels de questions-réponses et bien plus encore ', indique la société.



Barmen, propriétaires et gérants pourront ainsi découvrir les tendances émergentes de l'industrie dans le Central Bar, exprimer leur créativité dans le ' Creative Lab ', se familiariser avec leurs catégories de boissons préférées dans le ' Liquid Studio ' ou encore se connecter avec d'autres dans le ' Social Club '.



Lancée en 2011, la Diageo Bar Academy est un centre de réseautage, de formation et d'inspiration pour les professionnels du bar, les aidant à faire avancer leur carrière, à se connecter avec d'autres au sein de la communauté et à créer des expériences de boissons incroyables.



Par ailleurs, la Diageo Bar Academy s'est associée à Threedium, une entreprise londonienne qui crée des expériences de réalité augmentée en 3D pour donner vie au bar virtuel.