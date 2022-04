Diageo: lance et fixe le prix d'obligations en euros information fournie par Cercle Finance • 07/04/2022 à 12:22

(CercleFinance.com) - Diageo, l'un des leaders mondiaux des boissons alcoolisées, vient de lancer et fixer le prix d'un total de 1 650 millions d'euros d'obligations à taux fixe libellées en euros et d'un total de 900 millions de livres sterling d'obligations à taux fixe libellées en livres sterling dans le cadre de son programme européen d'émission de titres de créance.



L'émetteur des obligations libellées en euros sera Diageo Capital B.V. et l'émetteur des obligations libellées en livres sterling sera Diageo Finance plc, et dans chaque cas, le paiement du principal et des intérêts sera entièrement garanti par Diageo plc.



Les tirages consisteront en l'émission d'obligations pour 750 millions d'euros à échéance juin 2029 avec un coupon de 1,500 % par an, d'obligations pour 900 millions d'euros à échéance juin 2034 avec un coupon de 1,875 % par an, d'obligations pour 300 millions de livres sterling à échéance juin 2028 avec un coupon de 2,375 % par an et d'obligations pour 600 millions de livres sterling à échéance juin 2038 avec un coupon de 2,750 % par an.



Le produit de chaque émission sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise.