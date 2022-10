Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Diageo: la marque Bayleys certifiée B Corp information fournie par Cercle Finance • 13/10/2022 à 16:51

(CercleFinance.com) - Aujourd'hui, la marque Baileys annonce qu'elle est certifiée B Corp. La certification B Corp indique qu'en tant qu'entreprise, Baileys respecte des normes élevées de performance vérifiée, de responsabilité et de transparence.



Dans le cadre du processus de certification portant sur les clients, la gouvernance, les travailleurs, l'environnement et la communauté, les domaines d'impact les mieux notés par Baileys sont les travailleurs et l'environnement.



Cette certification, reconnue mondialement, est la dernière étape en date du parcours de Baileys en matière de développement durable.



En rejoignant la communauté B Corp, Baileys est l'une des 5 500 entreprises certifiées qui travaillent dans le monde pour créer une économie plus inclusive, régénérative et équitable.



Jennifer English, directrice mondiale de la marque Baileys, a déclaré : ' Bien qu'il s'agisse d'une étape importante pour Baileys, nous savons que nous pouvons faire plus. Nous nous réjouissons déjà de la mise en oeuvre de nouvelles initiatives dans le cadre de nos engagements pour 2030.'