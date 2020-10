Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo : la distillerie Glenkinchie rouvre ses portes Cercle Finance • 26/10/2020 à 16:46









(CercleFinance.com) - Propriété de Diageo, la distillerie Glenkinchie de single malt d'East Lothian, près d'Edimbourg, ouvrira à nouveau ses portes au public cette semaine après la transformation majeure de son attraction touristique. La rénovation, de plusieurs millions de livres, représente une part des 185 millions de livres sterling investies par Diageo en faveur du tourisme du whisky en Ecosse. 'Nous croyons en la résilience de notre entreprise et de nos communautés, et nous ferons tout ce que nous pouvons grâce à nos investissements pour semer les graines de la reprise et de la croissance future ', a indiqué Barbara Smith, directrice générale de Brand Homes pour Diageo en Écosse.

Valeurs associées DIAGEO Euronext Paris -2.53% DIAGEO LSE -0.95%