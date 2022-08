Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo: la distillerie de Caol Ila fait peau neuve information fournie par Cercle Finance • 26/08/2022 à 10:12









(CercleFinance.com) - Diageo annonce que le public aura de nouveau accès à sa distillerie Caol Ila sur l'île d'Islay, après quatre ans de transformation du site et plusieurs millions de livres investis.



Cette opération a été réalisée dans le cadre d'un plan d'investissement plus large de 185 M£ visant à développer le tourisme du whisky.



Après Glenkinchie, Cardhu, et Clynelish, la transformation de Caol Ila constitue la 4e transformation d'une distillerie reconnue comme 'clef' pour la composition du whisky Johnnie Walker.



Pour rappel, Diageo a annoncé en juillet que ses ventes nettes organiques mondiales de Scotch avaient augmenté de 29 % d'une année sur l'autre avec une croissance à deux chiffres dans toutes les régions et que les ventes de Johnnie Walker avait augmenté de 34 %.







