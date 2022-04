Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo: investit 40,5 M£ sur les sites de Belfast et Runcorn information fournie par Cercle Finance • 01/04/2022 à 16:11









(CercleFinance.com) - Diageo annonce un investissement de 40,5 millions de livres sterling afin d'augmenter ses capacités de conditionnement de bière à Belfast (Irlande du Nord) et à Runcorn (Angleterre) et de soutenir la croissance de la demande de Guinness.



L'usine de Belfast verra sa production de conserves plus que doubler grâce à un investissement de 24,5 millions de livres sterling tandis que 16 millions de livres sterling supplémentaires seront investis sur le site de Runcorn pour moderniser le conditionnement et étendre les capacités d'entreposage.



Les travaux doivent commencer dès maintenant et les nouvelles capacités devraient être disponible en 2023.





