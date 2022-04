Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Diageo: initiative durable sur les emballages information fournie par Cercle Finance • 27/04/2022 à 14:33

(CercleFinance.com) - Alors que 5 millions de tonnes de papiers et cartons issus des emballages sont récoltées chaque année au Royaume-Uni, Diageo annonce que l'usage des coffrets-cadeaux pour ses marques haut de gamme (Johnnie Walker Black Label, Johnnie Walker Red Label, Buchanan et Bell's Original) va être progressivement abandonné à travers le monde.



En fonction de la réaction des consommateurs, l'initiative pourrait être étendue à d'autres marques dès 2023, précise Diageo qui ambitionne d'atteindre le zéro déchet dans ses opérations et ses bureaux à l'horizon 2030.



Dans le cadre de sa stratégie d'emballages durables, Diageo prévoit par ailleurs de commercialiser sa première bouteille de Johnnie Walker à base de papier et sans le moindre plastique PET, dès 2023.



' Les déchets causés par les emballages excédentaires sont un fardeau inutile pour la planète et même si papier et carton sont des formes d'emballage durables, il est temps de redéfinir ce qui est réellement nécessaire pour emballer un produit', estime Ewan Andrew, en charge du développement durable chez Diageo.