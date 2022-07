Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo: hausse de 21,4% du CA à 15,5 Mds£ au 30 juin information fournie par Cercle Finance • 28/07/2022 à 11:31









(CercleFinance.com) - Le groupe réalise un chiffre d'affaires net publié de 15,5 milliards de livres sterling au 30 juin 2022, en croissance de 21,4%, principalement grâce à une forte croissance organique des ventes nettes, en hausse de 21,4%, avec une forte croissance à deux chiffres dans toutes les régions.



Le bénéfice d'exploitation publié de 4,4 milliards de livres sterling est en hausse de 18,2 %, principalement en raison de la croissance organique du bénéfice d'exploitation.



Le bénéfice d'exploitation organique est en hausse de 26,3 %, avec une croissance dans toutes les régions. La marge opérationnelle organique a augmenté de 121 points de base.



Le groupe réalise une augmentation du BPA de base de 23,2 % à 140,2 pence et du BPA pré-exceptionnel de 29,3 % à 151,9 pence.



Les flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation ont augmenté de 0,3 milliard de livres sterling pour atteindre 3,9 milliards de livres sterling.





Valeurs associées DIAGEO Euronext Paris +2.23% DIAGEO LSE +0.72%