Diageo: finalise l'OPA partielle sur EABL

(CercleFinance.com) - Diageo, par l'intermédiaire de sa filiale indirecte à 100% Diageo Kenya Limited annonce ce jour avoir finalisé 'avec succès' l'offre publique d'achat partielle visant à augmenter sa participation globale dans East African Breweries PLC ('EABL') passant de 50,03% à 65%.



Constatant que l'offre publique d'achat avait été sursouscrite, Diageo Kenya a appliqué le mécanisme de réduction, spécifié dans le document d'offre publique d'achat, pour acheter une proportion au prorata des actions qui ont été apportées.





