Diageo : finalise l'acquisition de Chase Distillery

(CercleFinance.com) - Diageo annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Chase Distillery. A travers cette opération le portefeuille de Diageo intègre la vodka primée Chase Original Potato Vodka ainsi que sept gins premium plus, dont Chase GB Gin, Pink Grapefruit & Pomelo Gin et Rhubarb & Bramley Apple Gin. 'Nous sommes ravis d'accueillir Chase Distillery et son portefeuille typiquement britannique de marques artisanales de haute qualité chez Diageo. Nous sommes très impatients de travailler avec l'équipe de Chase pour tirer parti du potentiel considérable du portefeuille ', a déclaré Dayalan Nayager, directeur général de Diageo Great Britain.

Valeurs associées DIAGEO Euronext Paris -0.33% DIAGEO LSE +2.34%