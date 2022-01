Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo: finalise l'acquisition de Casa UM information fournie par Cercle Finance • 28/01/2022 à 11:08









(CercleFinance.com) - Diageo a annoncé ce matin avoir finalisé l'acquisition de Casa UM, propriétaire de Mezcal Unión, marque de mezcal artisanal haut de gamme.



Diageo avait annoncé le 10 août 2021 son intention de faire cette acquisition.



Le montant de la transaction n'a pas été précisé.





Valeurs associées DIAGEO Euronext Paris -1.39% DIAGEO LSE -1.09%