Diageo: évoque une OPA partielle sur East African Breweries

(CercleFinance.com) - Diageo annonce avoir notifié à East African Breweries (EABL), dont il détient pour l'heure 50,03% du capital, son intention d'augmenter sa participation jusqu'à 65% par le biais d'une offre publique d'achat partielle.



EABL est cotée sur le segment du marché principal des investissements de la Bourse de Nairobi. Les détails de l'offre proposée seront exposés dans un document d'offre d'achat, qui sera mis à la disposition des actionnaires d'EABL.



Le géant britannique des spiritueux précise qu'il n'a pas l'intention de faire une offre publique d'achat sur EABL et qu'il demandera à la Capital Markets Authority du Kenya une exemption de l'obligation de faire une OPA.





Valeurs associées DIAGEO Euronext Paris 0.00% DIAGEO LSE +0.73%