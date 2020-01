Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo : entouré après ses semestriels Cercle Finance • 30/01/2020 à 10:42









(CercleFinance.com) - Diageo bondit de 8% à Londres, entouré après des comptes de premier semestre comptable faisant ressortir un BPA hors exceptionnel en hausse de 4,2% à 80,2 pence et un dividende semestriel augmenté de 5% à 27,41 pence par action. Le géant britannique des spiritueux a vu son profit opérationnel se maintenir à 2,4 milliards de livres (+4,6% en organique) et son chiffre d'affaires s'accroitre à 7,2 milliards, soutenu par une croissance organique de 4,2% dans l'ensemble de ses régions. Pour l'exercice en cours, Diageo table sur une croissance organique des revenus 'vers la borne basse de sa fourchette cible moyen terme de 4-6%', et sur une croissance organique du profit opérationnel supérieure d'un point environ à celle des revenus.

Valeurs associées DIAGEO Euronext Paris -1.27% DIAGEO LSE -2.12%