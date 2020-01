Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo : en repli, un analyste n'est plus à l'achat Cercle Finance • 16/01/2020 à 17:20









(CercleFinance.com) - Le titre est en repli à la Bourse de New York après l'analyse de Jefferies. Le bureau d'études a abaissé sa recommandation sur le titre passant de ' Achat ' à ' Conserver ' avec un objectif de cours inchangé à 188 $ à la Bourse de New York. ' Diageo reste une société bien gérée et diversifiée qui opère dans un secteur favorable, cependant, nous passons à ' conserver ' en raison de moins de conviction à la hausse par rapport aux attentes des consommateurs ' indique Jefferies. ' Les actions sont désormais correctement valorisées ' rajoute le bureau d'analyses.

Valeurs associées DIAGEO Euronext Paris -0.27% DIAGEO LSE -0.78%