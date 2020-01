DIAGEO en repli après ses semestriels

(AOF) - Diageo abandonne 1,09% à 3 076 pence après des résultats semestriels en retrait et des prévisions prudentes. Sur les six premiers de son exercice 2019/2020, le numéro un mondial des vins et spiritueux a réalisé un bénéfice net en baisse de 5,6% à 1,87 milliard de livres (2,43 milliards de dollars). Le bénéfice d'exploitation du propriétaire du whisky Johnnie Walker et du gin Tanqueray a progressé de 0,4% à 2,4 milliards de livres pour un chiffre d'affaires en hausse de 4,2% à 7,2 milliards. En organique, la croissance s'établit à 4%. Le groupe escomptait en septembre une hausse de 4 à 6%.

Diageo a légèrement relevé son dividende semestriel, de 26,1 à 27,41 pence par action.

Dans un environnement incertain, le britannique s'attend à ce que sa croissance organique annuelle ressorte dans la partie inférieure de son objectif à moyen terme, qui reste de 4% à 6%.