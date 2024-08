Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Diageo: émission obligataire de 1,9 milliard d'euros information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 12:00









(CercleFinance.com) - Diageo annonce avoir émis 1,9 milliard d'euros d'obligations à taux fixe en trois séries sous son Programme d'émission de dette européenne.



Les obligations, émises par Diageo Finance plc et garanties par Diageo plc, comprennent : 700 millions d'euros échéant en 2031 avec un coupon de 3,125%, 700 millions d'euros échéant en 2035 avec un coupon de 3,375%, et 500 millions d'euros échéant en 2044 avec un coupon de 3,750 %.



Les fonds seront utilisés pour des besoins généraux de l'entreprise. Ces obligations sont destinées uniquement aux investisseurs qualifiés et ne sont pas accessibles au grand public dans l'EEE et le Royaume-Uni.





Valeurs associées DIAGEO 2 533,50 GBX LSE +0,14%