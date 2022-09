Diageo: Distill Ventures va verser 5ME pour des boissons information fournie par Cercle Finance • 08/09/2022 à 17:10

(CercleFinance.com) - Depuis le lancement de son programme de pré-accélérateur en juillet 2021, Distill Ventures (DV) a investi 5 millions de dollars dans des entrepreneurs issus de communautés sous-représentées.



Aujourd'hui, DV annonce son objectif d'investir 5 millions de dollars supplémentaires dans un financement global engagé par Diageo, le seul partenaire financier de DV, au cours de l'année prochaine.



Depuis son lancement, le programme a attiré plus de 300 candidatures. Au cours de la première année, DV a soutenu 10 marques de boissons au Royaume-Uni, aux États-Unis et aux Pays-Bas, ainsi que leurs 19 fondateurs, aux côtés de Diageo.



Avec un objectif plus large et plus global, DV ciblera un plus grand nombre de fondateurs et de régions géographiques au cours de la deuxième année, en mettant l'accent sur le recrutement de plus de femmes et d'entrepreneurs LGBTQIA+.