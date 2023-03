Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo: Debra Crew va remplacer Ivan Menezes en tant que DG information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 09:50









(CercleFinance.com) - Diageo a désigné mardi au poste de directrice générale Debra Crew, son actuelle directrice opérationnelle, privilégiant ainsi un choix interne pour succéder à Ivan Menezes.



Le géant britannique des spiritueux a annoncé ce matin que Menezes, son emblématique patron depuis 2013, avait décidé de quitter ses fonctions de directeur général en date du 30 juin prochain.



Au cours de son mandat, le groupe a connu une période de croissance 'exceptionnelle', rappelle Diageo, ce qui s'est traduit par une envolée de 78% de son cours de Bourse.



Arrivé au sein du groupe en 1997, lors de la fusion entre Guinness et Grand Metropolitan, Ivan Menezes avait occupé depuis de nombreux postes à responsabilités en Amérique du Nord et en Asie avant de gravir tous les échelons pour se hisser jusqu'au poste de directeur général.



Sa remplaçante, Debra Crew, avait pris le rôle de directrice opérationnelle (COO) - ou directrice générale déléguée - l'an dernier après avoir dirigé la branche nord-américaine du groupe.



Elle avait été auparavant la directrice générale du groupe de tabac Reynolds American, propriétaire notamment de la marque Camel, après des passages chez PepsiCo, Kraft Foods, Nestlé et Mars.



Suite à l'annonce de sa nomination et du départ de Menezes, le titre Diageo reculait de 0,5% mardi matin à la Bourse de Londres.





Valeurs associées DIAGEO Euronext Paris +1.47% DIAGEO LSE -0.84%