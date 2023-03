Diageo : Debra Crew nommée directrice générale

(AOF) - Entreprise britannique spécialisée dans les spiritueux, Diageo annonce le départ prochain de Sir Ivan Menezes. Il a décidé de prendre sa retraite et quittera son poste de directeur général et le conseil d'administration de Diageo le 30 juin 2023, après dix années passées à la tête de cette société. Debra Crew, actuellement directrice de l'exploitation, sera nommée directrice générale pour le remplacer. Elle rejoindra le conseil d'administration de Diageo à compter du 1er juillet 2023.

Elle avait été auparavant la directrice générale du groupe de tabac Reynolds American, propriétaire notamment de la marque Camel, après avoir travaillé notamment chez PepsiCo, Kraft Foods, Nestlé et Mars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Agroalimentaire

Des prix de l'énergie qui flambent et un appel à l'aide

Dans le passé, l'énergie représentait un coût fixe de 3% du chiffre d'affaires. Cette année, ce pourcentage grimpe à 5% voire à 7% pour les TPE-PME, selon l'Ania (Association nationale des industries alimentaires. Les professionnels sont très inquiets car jusqu'à fin 2022 ils bénéficient généralement de couvertures pour amortir ces augmentations. Or elles ne sont pas reconduites pour 2023 et après. Par conséquent, 25 des principales organisations interprofessionnelles (Intercéréales, Inaporc, Semae, etc.) appellent l'Etat au secours face à l'érosion de leurs marges et de leur capacité d'investissement.

L'Etat a proposé plusieurs dispositifs, dont un " amortisseur électricité ", qui sont jugés insuffisants. Les organisations déplorent également l'échec des négociations européennes pour aboutir à un bouclier tarifaire permettant d'éviter les distorsions de concurrence. L'agriculture et l'agroalimentaire demandent un prix plafond maximum à 180 €/MWh alors que de nombreuses entreprises achètent à des prix supérieurs à 500€/MWh sur le marché français.