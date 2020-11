Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo : dans le vert avec un relèvement de broker Cercle Finance • 25/11/2020 à 10:50









(CercleFinance.com) - Diageo avance de 2% à Londres, avec le soutien de Crédit Suisse qui relève son opinion sur le titre à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 27,5 à 34,5 livres sterling, dans une note sur le secteur européen des spiritueux. Le broker affiche une préférence pour le Britannique par rapport à son pair français Pernod Ricard (pour lequel il dégrade son opinion à 'neutre'), jugeant qu'une 'dynamique robuste aux Etats-Unis favorise un rythme de reprise plus rapide pour Diageo'.

Valeurs associées DIAGEO Euronext Paris +1.74% DIAGEO LSE +2.00%