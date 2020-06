Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo : Credit Suisse dégrade son conseil Cercle Finance • 15/06/2020 à 16:05









(CercleFinance.com) - Le titre Diageo perd près de 2% lundi à la Bourse de Londres après une dégradation du conseil de Credit Suisse, passé à 'neutre' contre 'surperformance' sur le numéro un mondial des spiritueux. 'Nous maintenons notre point de vue selon lequel Diageo devrait profiter de solides barrières et de capacités d'innovation renforcées, mais nous percevons un potentiel risque/rendement moins favorable pour les 12 prochains mois', explique le broker. Si Diageo bénéficie d'une forte exposition aux Etats-Unis, un marché jugé particulièrement résistant, le groupe y perd actuellement des parts de marché, d'après Credit Suisse. Le courtier affiche un nouvel objectif de cours de 2,900 pence, contre 3,450 pence précédemment.

Valeurs associées DIAGEO Euronext Paris +2.58% DIAGEO LSE -1.73%