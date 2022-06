Diageo: Credit Suisse abaisse son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 17/06/2022 à 16:27

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que les données récentes provenant des États-Unis, de l'Europe et des marchés émergents (à l'exclusion de la Chine) sont rassurantes et présentent une perspective de hausse pour l'exercice 22.



Credit Suisse s'attend également une augmentation des prévisions de croissance organique pour l'exercice 2023 grâce au prix/mix, qui fait plus que compenser la modération des volumes en dessous de la tendance.



' Nos prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires et de l'EBIT pour l'exercice 22/23 restent globalement inchangées, mais nous relevons notre BPA pour l'exercice 23/24 d'environ 4 à 5% pour tenir compte de la récente faiblesse de la livre sterling ' indique le bureau d'analyses.



' Notre BPA pour l'exercice 23 est désormais supérieur de 11 % au consensus, dont 4 % de croissance organique (prix/mix produits aux États-Unis et reprise en Asie-Pacifique) et 7 % de croissance due au taux de change '.



Credit Suisse abaisse son objectif de cours à 44 £ (contre 47 £) mais confirme son conseil à l'achat sur la valeur.



' Pour l'exercice 22, nous prévoyons un chiffre d'affaires et un EBIT organiques de +18,7%/+24%, supérieurs au consensus de +17,3%/+21,6%, grâce à la reprise de la consommation en Europe ainsi qu'à des données positives en Afrique et en Amérique latine ' rajoute Credit Suisse. ' Nous prévoyons un chiffre d'affaires organique de +8,2% pour l'exercice 23 (consensus +6,2%) '.