Diageo : création d'un centre de R&D à Shanghai

(CercleFinance.com) - Diageo annonce aujourd'hui la création d'un nouveau centre de R&D à Shanghai dans le but de poursuivre ses ambitions d'innovation et de développement de produits en Chine. Le site est présenté comme ' la première installation du genre dans le secteur des boissons alcoolisées à Shanghai '. Il viendra renforcer la capacité de Diageo à innover et à développer rapidement des produits haut de gamme répondant aux goûts des consommateurs chinois, assure la société. ' L'objectif est de créer un portefeuille passionnant de produits développés en Chine pour la Chine sur la base des informations et des tendances des consommateurs locaux ', résume Diageo. La construction du site doit débuter avant la fin de l'année pour une mise en service mi-2022.

