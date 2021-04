Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo : collaboration autour de bouteilles plus durables Cercle Finance • 08/04/2021 à 13:03









(CercleFinance.com) - Diageo a annoncé aujourd'hui collaborer à un essai visant à fabriquer les bouteilles de whisky écossais en verre les plus durables. Réunissant le fabricant de verre Encirc et le principal organisme de recherche et de technologie de l'industrie, Glass Futures, cette collaboration a permis de réduire jusqu'à 90% l'empreinte carbone du processus de fabrication de bouteilles, via l'utilisation de fours fonctionnant à partir de déchets de combustibles fossiles, rapporte Diageo. 173 000 bouteilles de Scotch Black & White avec un verre 100% recyclé ont ainsi été produites, ce qui en fait 'le lot le plus écologique jamais produit pour une marque de whisky écossais', selon Diageo. Des travaux supplémentaires doivent maintenant être conduits pour développer et mettre cet essai à l'échelle pour une future production, indique la société.

Valeurs associées DIAGEO Euronext Paris +0.83% DIAGEO LSE +1.86%