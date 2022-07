Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo: cession de Guinness Cameroon au groupe Castel information fournie par Cercle Finance • 14/07/2022 à 14:55









(CercleFinance.com) - Diageo annonce avoir accepté de vendre Guinness Cameroon S.A., son activité au Cameroun, au groupe Castel pour 389 millions de livres sterling.



Une fois l'opération conclue, Castel prendra en charge la production et la distribution nationale de Guinness au Cameroun dans le cadre d'un accord de licence et de redevances.



Diageo estime que cet accord fournit une plate-forme solide pour l'expansion de Guinness à la fois dans la production et la distribution via les cinq sites de brassage de Castel et leur réseau de distribution national.



La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre de l'exercice 2023, sous réserve des autorisations réglementaires.



Une fois finalisée, la transaction se traduira par un gain exceptionnel sur la cession d'environ 250 millions de livres sterling après impôts.







Valeurs associées DIAGEO Euronext Paris -2.73% DIAGEO LSE -0.61%