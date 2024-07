Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Diageo: BPA ajusté annuel en baisse de 9% information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - Diageo annonce que ses ventes ont atteint 20,2 milliards de dollars au titre de l'exercice fiscal s'achevant le 30 juin, un chiffre en recul limité de 1% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBIT ajusté ressort à 5,9 milliards de dollars, en repli de 6%, et laisse apparaître un résultat net part du groupe de 3,87 milliards de dollars en baisse de 13% mais supérieur aux attentes.



Le BPA ajusté ressort ainsi à 179,6 cents, en baisse de 9%.



Diageo a toutefois réalisé des économies de productivité record de près de 700 millions de dollars et généré quelque 2,6 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible tout en augmentant les investissements stratégiques.



Diageo estime que l'environnement de consommation reste difficile, les conditions observées vers la fin de l'exercice 24 se poursuivant au cours de l'exercice 25.



'Nous continuerons de nous concentrer sur le renforcement de la résilience de notre activité et sur la conquête de parts de marché de qualité pour stimuler une croissance organique durable du chiffre d'affaires net à long terme', indique la société.





