Diageo: 'bien placé' pour réaliser ses prévisions information fournie par Cercle Finance • 06/10/2022 à 10:17

(CercleFinance.com) - Diagéo publie un commentaire avant l'AGM 2022 et revient sur l'année écoulée avec son directeur général Ivan Menezes.



'Nous avons bien démarré l'exercice 23, avec une croissance organique du chiffre d'affaires net dans toutes les régions, reflétant notre portefeuille avantageux, notre investissement continu dans la création de marques et notre chaîne d'approvisionnement et culture agiles', souligne-t-il.



Le directeur général s'attend ' à ce que l'environnement opérationnel reste difficile, avec une volatilité permanente due à l'incertitude géopolitique, à l'affaiblissement du pouvoir d'achat, aux pressions inflationnistes et aux perturbations liées à Covid-19.'



Cependant, il reste confiant dans la résilience de l'entreprise 'et dans notre capacité à faire face à ces vents contraires tout en exécutant nos priorités stratégiques, y compris notre ambitieux plan de développement durable 2030'.



'Nous restons bien placés pour réaliser nos prévisions à moyen terme pour les exercices 23 à 25, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires net comprise entre 5 et 7 % et une croissance organique du bénéfice d'exploitation comprise entre 6 et 9 %', ajoute Ivan Menezes.