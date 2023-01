Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo: bien orienté avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 04/01/2023 à 15:33









(CercleFinance.com) - Diageo gagne 1% et surperforme ainsi la tendance à Londres, sur fond de propos positifs de Credit Suisse qui réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 4400 à 4500 pence sur le titre du géant britannique des spiritueux.



Le broker remonte ses estimations de BPA 2023-25 de 2 à 4%, principalement en raison d'effets de changes, ainsi que celles de croissance organique du chiffre d'affaires et du profit opérationnel pour l'exercice 2023, à +8,9% et +9,3% respectivement.





Valeurs associées DIAGEO Euronext Paris 0.00% DIAGEO LSE +0.85%