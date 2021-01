Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo : arrivée d'une nouvelle directrice financière cet été Cercle Finance • 14/01/2021 à 15:25









(CercleFinance.com) - Diageo a annoncé la nomination de Lavanya Chandrashekar en tant que directrice financière à compter du 1er juillet 2021. Elle succédera à Kathryn Mikells, qui quittera ses fonctions le 31 juin. Jusqu'à cette date, Lavanya Chandrashekar continuera d'exercer en tant que directrice financière de Diageo en Amérique du Nord et directrice mondiale des relations avec les investisseurs. Lavanya Chandrashekar a rejoint Diageo en juillet 2018 après avoir occupé plusieurs postes de direction financière chez Mondel?z International et avoir passé 18 années chez Procter & Gamble à des postes de direction financière en Inde, en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Lavanya Chandrashekar intégrera aussi le comité exécutif et le conseil d'administration de Diageo, fait savoir l'entreprise.

Valeurs associées DIAGEO Euronext Paris 0.00% DIAGEO LSE -0.38%